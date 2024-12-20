С обманутой мошенниками пенсионеркой связалась прокуратура после вопроса Путину

Прокуратура Казани отреагировала на обращение пенсионерки Елены Маркеловой, ставшей жертвой мошенников, после ее вопроса президенту Владимиру Путину во время прямого эфира "Итоги года".

Мошенники взломали личный кабинет Маркеловой на портале "Госуслуги" и оформили на нее кредиты в двух банках на сумму 1,9 миллиона рублей. Чтобы справиться с финансовым бременем, пенсионерке пришлось устроиться на работу уборщицей.

После обращения к президенту прокуратура связалась с Еленой Маркеловой и заверила, что иск будет направлен в суд, а задолженность аннулируется.

Представители ведомства сообщили, что пострадавшей не придется выплачивать кредит, так как он будет признан недействительным, а потерпевшей стороной в деле выступит банк.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, напомнил россиянам о важности осторожности при взаимодействии с незнакомыми звонками.

Глава государства посоветовал сразу класть трубку, если поступают подозрительные предложения, чтобы избежать мошенничества.