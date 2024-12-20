Североатлантический альянс предпринимает шаги, указывающие на подготовку к вооруженному конфликту с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью изданию kp. ru.

По словам дипломата, Москва осознает эти риски и учитывает их в своем военном планировании.

"Агрессивное поведение НАТО и связанные с ним прямые риски безопасности России учитываются в нашем военном строительстве и в процессе планирования в области обороны", — подчеркнул Грушко.

Замглавы МИД отметил, что Россия придерживается политики предотвращения прямого столкновения, демонстрируя свои военные возможности в качестве сдерживающего фактора.

Тем не менее, курс НАТО создает угрозу не только для России, но и для всей глобальной и региональной безопасности.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза отказались от идеи ввода миротворческих сил на Украину под флагом НАТО. Данный шаг потребовал бы единогласного согласия всех членов альянса и стал бы неприемлемым для Москвы.