С Фургала потребовали взыскать миллиарды рублей

Генеральная прокуратура России подала гражданский иск против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, требуя взыскать в пользу государства почти 8,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на заявление ведомства.

Согласно материалам следствия, эта сумма представляет собой незаконные доходы, полученные Фургалом в период его работы на посту губернатора с 2007 по 2020 год.

Установлено, что экс-чиновник нелегально контролировал бизнес, связанный с оборотом металлопродукции, а также владел долями в капиталах компаний, управляя ими через бывшую жену Ларису Стародубову и связанных с ней лиц.

При этом доходы от предпринимательской деятельности не отражались в его декларациях.

Фургал, в свою очередь, отрицает обвинения, утверждая, что все действия были направлены на развитие региона и не имели состава преступления. Он также назвал дело против себя "дымовой завесой".

Напомним, в феврале 2023 года Люберецкий городской суд Московской области приговорил Сергея Фургала к 22 годам лишения свободы. Его признали виновным в организации двух убийств и покушении на конкурентов в 2004–2005 годах.

Экс-губернатор продолжает настаивать на своей невиновности. Другие фигуранты дела получили сроки от 9,5 до 21 года колонии.