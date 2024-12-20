По Украине наносится массированный удар

Сегодня утром, 20 декабря, украинские территории подверглись массированному удару. По данным Telegram-канала Shot, атака была направлена на центры принятия решений и энергетическую инфраструктуру страны.

Как сообщается, российские войска применили гиперзвуковые ракеты. В общей сложности было зафиксировано не менее пяти ударов.

В 7:35 по московскому времени в Киеве прозвучал сигнал воздушной тревоги, после чего сирены распространились по всей Украине. По информации очевидцев, в Киеве произошли три серии взрывов.

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил работу сил противовоздушной обороны.