Путин заявил, что СВО нужно было начинать раньше

Президент России Владимир Путин признал, что специальную военную операцию на Украине нужно было начинать раньше, отметив, что события 2022 года начались без достаточной подготовки.

"Я считаю, что это решение надо было принимать раньше. Ждать больше было уже нельзя", — подчеркнул он, добавив, что стране следовало бы более системно готовиться к этим действиям.

По словам Путина, последние три года стали серьезным испытанием как для него лично, так и для всей страны. Президент отметил, что в это время он стал меньше шутить и практически перестал смеяться, сосредоточив силы на решении ключевых задач.

При этом российский лидер рассказал, что усовершенствовал навыки в определении приоритетных вопросов и концентрации на их решении.