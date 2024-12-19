Путин высказался о захоронении тела Ленина

Президент России Владимир Путин высказался против поспешных решений в вопросе захоронения тела Владимира Ленина, подчеркнув, что такие действия могут расколоть общество.

"На мой взгляд, это не нужно трогать", — заявил глава государства, отметив, что для многих россиян фигура Ленина связана с историческими достижениями страны.

В январе опрос ВЦИОМ показал, что 57% россиян поддерживают идею захоронения, а 27% считают, что это следует сделать только после ухода поколения, для которого Ленин остаётся значимой фигурой. Однако, по словам Путина, общество ещё не готово к такому шагу, и государство должно сосредоточиться на развитии и движении вперёд.

Путин также охарактеризовал Ленина скорее как революционера, а не государственного деятеля. Он отметил, что решения Ленина связать судьбу страны с одной партией привели к негативным последствиям: "Партия начала разваливаться — и страна за ней посыпалась".