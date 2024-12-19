Путин назвал приоритетные цели ВС России на Украине

Владимир Путин, в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции сообщил, что основными приоритетными целями России на Украине остаются военные объекты, объекты военно-промышленного комплекса, а также центры принятия решений.

В ответ на предложение включить кол-центры мошенников, расположенные на территории Украины, в список приоритетных целей, Путин отметил, что в этот список входят исключительно военные и стратегические объекты.

Кроме того, президент подчеркнул, что Россия готова подписать мирные соглашения с любыми легитимными властями Украины, включая Владимира Зеленского, однако текущие власти страны он считает незаконными.