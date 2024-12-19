Путин заявил о готовности России к компромиссам по Украине: политика и есть искусство компромисса

Владимир Путин, заявил, что политика — это искусство компромисса, отметив, однако, что сторона противника отказалась от переговоров по Украине.

В ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции российский лидер напомнил слова бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона, который призывал Украину продолжать войну до последнего украинца.

"Вот они воюют. Скоро заканчиваются эти украинцы, которые хотят воевать", — добавил Путин, выразив сомнение в дальнейшем сопротивлении со стороны украинских сил.

Также в своем ответе на вопросы журналистов, Путин рассказал, что не общался с Дональдом Трампом более четырех лет, но выразил готовность к встрече с бывшим президентом США в любой момент, если тот выразит желание.