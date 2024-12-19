Путин предложил Западу эксперимент: сможет ли их система ПВО сбить "Орешник"

Президент России Владимир Путин предложил Западу провести эксперимент, чтобы проверить, смогут ли их системы противовоздушной обороны сбить российскую ракету "Орешник".

Путин охарактеризовал "Орешник" как современное оружие, основанное на базе российской оборонной промышленности, и подчеркнул, что лично участвовал в решении о его производстве.

"Если эксперты западные так полагают, то пусть предложат нам и тем, кто платит им на Западе, произвести высокотехнологичную дуэль ХХI века. Пусть определят цели в Киеве, сосредоточат там системы ПВО и ПРО, а мы нанесем удар", — сказал он, добавив, что будет интересно увидеть, что из этого выйдет.

На вопрос о происхождении названия ракеты, Путин признался: "Честно, не знаю".