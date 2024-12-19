Путин оценил ход СВО: ситуация меняется кардинально

Президент Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии оценил ход специальной военной операции на Украине, заявив, что ситуация на фронте меняется кардинально. По словам главы государства, российская армия продвигается на всей линии фронта.

Он также подчеркнул, что российские войска точно выбьют ВСУ из Курской области, однако отказался называть конкретные сроки освобождения.

В ответ на вопрос жительницы региона о возвращении в дома, президент заверил, что все будет восстановлено: "И дорожная сеть, и инфраструктура, и объекты социального назначения, детские сады, жилье". Для этих целей уже выделено 108 миллиардов рублей.

Кроме того, Путин сообщил, что для жителей, чьи дома были разрушены, будут выданы сертификаты на восстановление жилья. "Кто хочет переехать — будем помогать переехать", — добавил он.

Глава государства заверил, что российские власти сделают все возможное для восстановления мирной жизни на освобожденных территориях.