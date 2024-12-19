Путин: когда у нас все спокойно, нам скучно

Президент России Владимир Путин начал "Прямую линию" с фразы "Когда у нас все спокойно, нам скучно, как только начинается движуха, нам страшно". Так от ответил на первый вопрос от журналистки Первого канала и ведущей мероприятия с главой государства, который касался экономической и политической ситуации в стране и мире.

В этом же вопросе российский лидер рассказал, что экономика России выросла на 3,9-4 процента.

"С экономикой в целом в России ситуация устойчивая, развитие идет, "несмотря ни на что", отметил Путин. По его словам, Россию ставят по объему экономики на первое место в Европе и четвертое в мире, но "заснуть" на этом показателе нельзя.

Кроме того, Путин отметил рост зарплат в России.