Жительница Курской области уехала на Украину и объяснила своё решение

Наталья Разуменко, жительница города Суджа Курской области, рассказала о причинах своего отъезда на Украину вместе с дочерью. Её слова приводит РИА Новости.

По словам женщины, она была вынуждена принять это решение после захода Вооружённых сил Украины в Суджу и ухудшения гуманитарной ситуации в городе. Разуменко призналась, что сначала испытывала сильный страх перед поездкой.

"Я не знала, куда едем. Не понятно, что нас там ждет — отдадут ли нас в заложники, детей отдадут на органы, мало ли что… И дочь проплакала, говорила "я не поеду", и я сама начала паниковать", — поделилась она.

Решение уехать пришло спустя три месяца после начала событий. Волонтёры Украинского Красного Креста предложили гуманитарный коридор в Сумы.

Однако женщина опасалась за безопасность, так как слышала о возможных угрозах, включая присутствие иностранных наёмников и заключённых из украинских тюрем.

Вернуться в Россию Разуменко с дочерью удалось через Белоруссию 22 ноября. Это стало возможным благодаря переговорам уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой с украинской стороной.