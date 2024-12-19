Мать пропавшего в Сирии журналиста попросила помощи Путина

Мать американского журналиста Остина Тайса, пропавшего в Сирии в 2012 году, направила письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в поисках её сына. Об этом сообщило издание NBC News.

В письме женщина подчеркнула, что российские связи в Сирии могут сыграть ключевую роль в нахождении Остина. Она выразила надежду, что российские военные, присутствующие в регионе, располагают информацией, которая поможет пролить свет на судьбу её сына.

В беседе с журналистами мать Тайса объяснила, что обращается за помощью ко всем влиятельным лицам, которые могут повлиять на ситуацию.

Добавим, Остин Тайс исчез в Сирии в августе 2012 года, когда собирался покинуть страну. По данным The Washington Post, журналист мог быть захвачен сирийскими правительственными силами. С тех пор информация о его местонахождении остается неизвестной.