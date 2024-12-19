Российскую модель и телеведущую насмерть сбила машина в Париже

В столице Франции автомобиль насмерть сбил 34-летнюю российскую телеведущую и модель Светлану Савицкую. Инцидент произошел в результате столкновения двух машин.

По словам знакомой погибшей, одна из машин резко свернула и наехала на пешехода, которым оказалась Савицкая.

Близкие телеведущей сообщили, что тело будет доставлено в Москву для проведения церемонии прощания. Она состоится 23 декабря в 11:00 на Троекуровском кладбище.

Светлана украшала обложки таких популярных журналов, как L'Officiel, Bazaar и Glamour. На телевидении девушка работала ведущей на RU TV, "Пятнице!", Europa Plus TV и ЖАРА TV.