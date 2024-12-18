В Генштабе раскрыли условие для применения ядерного оружия

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обозначил условия, при которых может быть применено ядерное оружие, и подчеркнул важность порога ядерного сдерживания. Его заявление цитирует РИА Новости.

"Порог сдерживания не определен никакими международными обязательствами нашей страны и определяется необходимостью удержания агрессора и нейтрализации угроз, исходящих от потенциального противника", — заявил Герасимов.

Глава Генштаба отметил, что Россия готова применять меры в ответ на любые угрозы ее безопасности. "Будет применено то оружие, которое посчитаем целесообразным", — подчеркнул он.

Герасимов также обратил внимание на различия в подходах России и США к ядерной доктрине. По его словам, в американской стратегии порог применения ядерного оружия "обозначен нечетко и существенно ниже", чем в обновленной доктрине России.