Лишит Украину будущего: в Раде высказались о мобилизации 18-летних

Возможная мобилизация 18-летних в Вооруженные силы Украины может негативно сказаться на будущем страны. Об этом заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью изданию "Украинская правда".

"Если мы заберем и этих молодых ребят, у которых нет семей, нет детей, автоматически у нас не будет будущего Украины", — подчеркнул омбудсмен.

Лубинец отметил, что снижение мобилизационного возраста до 18 лет станет условием утраты перспектив для страны. Он считает, что для пополнения ВСУ можно мобилизовать мужчин в возрасте от 30 до 45 лет, которых в стране остается достаточно.

По словам омбудсмена, в 2024 году украинцы подали более четырех тысяч жалоб на действия сотрудников территориальных центров комплектования (аналог военкоматов).

Ранее представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил о необходимости введения мобилизации с 18 лет на Украине. В Белом доме пообещали обеспечить новобранцев необходимым снаряжением.