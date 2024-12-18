Иностранные авиакомпании стали чаще летать над Россией

За 11 месяцев 2024 года число транзитных полетов иностранных авиакомпаний через российское воздушное пространство выросло на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил генеральный директор ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения» Андрей Булин, передает «Интерфакс».

Всего на международных линиях, включая транзитные маршруты, было выполнено 439,9 тысячи рейсов, что на 8,6% больше, чем в 2023 году. Количество внутренних полетов также увеличилось на 5,2%, достигнув 969,2 тысячи рейсов.

Тем временем европейские авиакомпании продолжают сталкиваться с трудностями из-за закрытого российского воздушного пространства.

Им приходится строить маршруты в обход России, что снижает их конкурентоспособность по отношению к китайским перевозчикам. Это уже привело к сокращению числа рейсов в Китай, поскольку альтернативные маршруты увеличивают затраты и время полетов.