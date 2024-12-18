Задержан подозреваемый в теракте, в котором погиб генерал Кириллов. Исполнителю предлагали 100 тысяч долларов

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Им оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Об этом сообщила ФСБ, предоставив фотографии задержанного.

По словам подозреваемого, во время допроса он заявил, что за выполнение теракта ему предложили 100 000 долларов и обещали выезд в Евросоюз. Организаторами преступления названы украинские спецслужбы.

Трагедия произошла 17 декабря около 6:00 утра на Рязанском проспекте в Москве. Взрыв прогремел во дворе жилого дома, когда генерал-лейтенант Кириллов и его помощник, майор Илья Поликарпов, выходили на улицу. Бомба, по предварительным данным, была заложена в самокат, оставленный у подъезда.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что за организацией теракта стоит "киевский режим", обвинив его в использовании террористических методов. Этот акт лишь подтверждает правоту России в ходе специальной военной операции, отметил он.

Песков подчеркнул, что российские спецслужбы действовали оперативно, отметив высокую эффективность их работы. "Прошло не так много времени, но многое уже стало известно", — сказал представитель Кремля.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией, добавил пресс-секретарь.