Продвижение ВСУ в Курской области было остановлено. Об этом сообщил глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, слова которого опубликованы в Telegram-канале Министерства обороны.

Герасимов подчеркнул, что Украина не достигла поставленных целей на российской территории, отметив, что целью действий ВСУ был информационный эффект для западных стран.

Киев надеялся на ослабление российской обороны путем отвлечения резервов, однако этого не произошло.

Российские военные не только остановили продвижение противника, но и предотвратили прорывы мобильных групп ВСУ и иностранных наемников, добавил глава Генштаба.

Сражения в приграничных районах Курской области продолжаются с 6 августа. Ранее президент Владимир Путин назвал вторжение ВСУ в Курскую область преступлением, подчеркнув, что задача российских сил — выбросить противника за пределы страны.