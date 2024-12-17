Асад сделал первое заявление после свержения. Он оправдался за бегство из Сирии

Бывший президент Сирии Башар Асад сделал первое заявление после сложения полномочий, объяснив причины своего выезда из страны.

По словам Асада, он покинул Дамаск для координации действий с российскими силами, а не из намерения бежать.

"Когда террористические силы проникли в Дамаск, я перебрался в Латакию в координации с нашими российскими союзниками для наблюдения за боевыми операциями", — сообщил Асад через свою пресс-службу в соцсети X.

Он также отметил, что узнал о бегстве сирийской армии только после прибытия на российскую базу Хмеймим.

Ранее издание The Financial Times сообщило, что в период правления Асада Центральный банк Сирии отправил в Москву несколько самолетов с миллионами долларов наличными.

По данным журналистов, в 2018–2019 годах Сирия переправила около двух тонн купюр номиналом 100 долларов и 500 евро.