Крупнейшие банки России в преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке подняли проценты по вкладам

Крупнейшие российские банки начали активно повышать процентные ставки по вкладам перед заседанием Центробанка, на котором может быть принято решение об увеличении ключевой ставки.

ВТБ объявил о повышении ставок по краткосрочным рублевым вкладам до 24% годовых с 17 декабря. Для новых клиентов максимальная ставка по вкладам на три месяца составит 23,7%, на шесть месяцев — 24%. Действующие клиенты могут рассчитывать на ставку 22,7% с выплатой процентов.

Сбербанк также поднял ставки по вкладам с 16 декабря, увеличив приветственные ставки по накопительным счетам. Альфа-банк еще в начале месяца повысил ставки по депозитам до 24% годовых.

По данным «КоммерсантЪ», рост ставок связан с ожиданием повышения ключевой ставки Банком России, которую аналитики прогнозируют на уровне 23% (увеличение на 200 базисных пунктов). Уже в ноябре средняя максимальная ставка по вкладам среди крупнейших банков составила 21,98% годовых, отражая изменения в денежно-кредитной политике.