Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что недавние решения Запада свидетельствуют о приближении мирного урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В качестве примера Дмитрук указал на отказ Германии передавать Украине ракеты Taurus, а также нежелание отправлять своих военных в зону конфликта.

Еще одним важным сигналом он назвал блокировку Венгрией выделения 6 миллиардов евро на военную помощь.

Парламентарий подчеркнул, что эти решения показывают неспособность переложить полное финансирование и военную поддержку Украины на Европейский союз.

По словам Дмитрука, ситуация имеет два аспекта. Позитивный — это возможное скорое завершение военных действий. Негативный — для тех, кто стремился заработать на войне.