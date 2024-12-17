Радиостанция Судного дня передала несколько загадочных сообщений

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня» или The Buzzer, 13 декабря зафиксировала необычную активность. По данным «Аргументов и фактов», за сутки в эфире прозвучали 24 загадочных сообщения.

Среди странных слов, переданных радиостанцией, были «хунхуз», «азбука», «нанайка», а позже — «панкосвод», «лагограч», «онероруст» и «геенна». Последним прозвучало слово «бродощёлк», которое вышло в эфир в 17:14 по московскому времени.

УВБ-76 функционирует с 1976 года и вещает круглосуточно. Однако подавляющую часть эфира — 99,99 процента — занимает однообразное радиолокационное «жужжание», из-за чего станция получила прозвище The Buzzer.

В 2017 году хакеры взломали эфир УВБ-76. Тогда вместо характерного гудка прозвучал русский рэп, а затем зацикленные крики «Слава Украине!».