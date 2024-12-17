В Москве прогремел взрыв. Погиб генерал-лейтенант РХБЗ Игорь Кириллов

На Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. О трагедии сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел около 6:11 утра рядом с кафе «Плюшки ватрушки». Самодельное взрывное устройство, прикрепленное к ручке электросамоката, стало причиной гибели двух человек: самого Кириллова и его помощника.

Игорь Кириллов был не только высокопоставленным военным, но и Героем труда России, удостоенным этого звания в 2021 году.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва.

В то же время стало известно, что за день до трагедии Служба безопасности Украины инициировала уголовное преследование Кириллова, обвинив его в применении химического оружия против украинских военных.