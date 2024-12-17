Сегодня Церковь поминает великомученицу Варвару. О чём стоит задуматься в этот день?

Православная церковь 17 декабря отмечает день памяти Великомученицы Варвары. Наставления отца Андрея (Сапунова) верующим...
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