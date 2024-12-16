Раскрыты планы украинского правительства уехать в Лондон в 2022 году

В феврале 2022 года украинские власти обсуждали возможность переноса своей работы в Лондон на случай ухудшения ситуации в стране.

Об этом сообщил бывший глава Министерства иностранных дел Украины и экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью ТАСС.

Пристайко уточнил, что речь шла не о создании правительства в изгнании, а о "продолжении правительства", а также о поиске решений для релокации денежных средств.

Он отметил, что идея заключалась в том, чтобы в случае необходимости найти место, откуда можно было бы управлять страной.

Также ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по делу о госизмене, заявил, что Владимира Зеленского и его главу офиса Андрея Ермака в случае необходимости выведут из страны в Великобританию.