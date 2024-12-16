Израиль атаковал системы ПВО Сирии

Израильские войска нанесли удар по системам ПВО Сирии, расположенным в районе Тартуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в провинции.

По информации собеседника агентства, удар был нанесен по объектам, расположенным возле цементного завода, где находились сирийские ПВО. Силу удара зафиксировали даже программы на мобильных телефонах, сообщая о возможном землетрясении.

По данным ливанского телеканала Al Manar, атака произошла в ночь на 16 декабря, когда военно-воздушные силы Израиля ударили по военным объектам на территории Сирии. Взрывы прогремели в восточной сельской местности Тартуса.

Позднее Telegram-канал SHOT сообщил, что израильская авиация также атаковала военные склады в Тартусе и военные объекты в провинциях Хама, Хомс и Латакия.