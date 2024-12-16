Шапопайство со стороны капитанов: Эколог высказался о потерпевших крушение танкерах «Волгонефть»

Эколог Анатолий Баташов прокомментировал крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе, заявив, что судна не были предназначены для работы в зимних штормовых условиях на море.

В беседе с 360.ru эксперт охарактеризовал использование этих старых танкеров в такую погоду как «шалопайство со стороны капитанов».

По словам Баташова, эти суда были адаптированы для комфортной перевозки нефти по Волге, но не подходили для эксплуатации в жестких морских условиях. «Они не приспособлены для работы в зимние шторма», — отметил эколог.

Однако он добавил, что из-за небольшой вместимости танкеров возможный экологический ущерб будет ограниченным.

Ранее в МЧС сообщили о завершении спасательной операции с танкера «Волгонефть-239», который затонул у берегов Керчи. 14 человек были эвакуированы с судна без пострадавших.

Танкеры перевозили в общей сложности 9 тысяч тонн мазута и потерпели крушение 15 декабря, вероятной причиной происшествия стали неблагоприятные погодные условия или ошибки экипажа.

На борту «Волгонефть-212» находились 13 человек, 11 из которых были госпитализированы, одного спасти не удалось.