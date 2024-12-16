Кремль отказался комментировать данные о гибели бойцов КНДР в Курской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о судьбе военнослужащих КНДР, предположительно погибших в Курской области. На брифинге он заявил, что этот вопрос следует адресовать Министерству обороны.

Песков прокомментировал утверждения украинской военной разведки о гибели северокорейских солдат в связи с событиями в Курской области.

Напомним, что 13 декабря военный корреспондент Владимир Романов сообщил, что спецназ КНДР принимал участие в столкновении с подразделениями ВСУ в селе Плехово Суджанского района Курской области.

По его данным, бойцы КНДР за два часа захватили контроль над населенным пунктом.

В тот же день военкор Юрий Котенок заявил, что бойцы северокорейского спецназа в ходе сражений не будут брать пленных, однако он не раскрыл источник этой информации