Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Новый глава Курской области отчитал чиновников. Он призвал их надеть погоны

Правда ТВ

Обсудить
Новости Все >
Картофель из семян — эта простая инструкция поможет обновить сорт
Какому китайскому автомобилю доверяют россияне? Этот бренд на первом месте по продажам
Обновлённый Volkswagen Tiguan R-Line 2025: что нужно о нём знать?
Этот простой способ поможет увеличить урожай перца — достаточно выполнить одно действие в начале лета
Асад отправил в Москву самолеты с двумя тоннами долларов и евро, сообщили западные СМИ
Российские банки резко сократили лимиты по кредитным картам
Команду Трампа заинтересовал мирный план Орбана по Украине
Попавший в плен боец ВСУ рассказал о приказе расстреливать жителей Курской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.