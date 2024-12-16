Новый глава Курской области отчитал чиновников. Он призвал их надеть погоны

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн жестко отреагировал на вмешательство чиновников в вопросы, касающиеся Вооруженных сил России.

В ходе заседания регионального правительства он заявил, что те, кто хочет комментировать действия армии, должны "надеть погоны". Трансляция заседания велась в соцсети "ВКонтакте".

Поводом для замечания стало выступление председателя правительства Курской области Михаила Горбунова, который в своем докладе озвучил информацию о числе сбитых украинских беспилотников за последнюю неделю.

Хинштейн выразил сомнение в полномочиях Горбунова делиться такими данными в прямом эфире.

По словам врио губернатора, недопустимо, когда представители органов гражданского управления начинают оценивать действия вооруженных сил и озвучивать такие цифры.

Он подчеркнул, что эту информацию должны предоставлять только уполномоченные лица. Хинштейн предложил тем, кто хочет чувствовать себя военным стратегом, "надеть погоны" и идти на фронт, где сейчас остро требуются люди.