Команду Трампа заинтересовал мирный план Орбана по Украине

Администрация Дональда Трампа готова рассмотреть предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском прекращении огня на Украине. Об этом заявил будущий советник по национальной безопасности США Майкл Уолтц в интервью CBS News.

«Нам нужно прекратить боевые действия. И если в качестве первого шага будет своего рода прекращение огня, то мы внимательно изучим, что это значит. Но до 20 января мы также сотрудничаем с нынешней администрацией», — отметил Уолтц.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее выдвинул идею обмена пленными и рождественского перемирия в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Орбана, предложение также было передано украинской стороне, но Владимир Зеленский «отверг и исключил» эту инициативу.

Согласно заявлениям главы администрации Орбана Гергея Гуйяша, российская сторона согласилась на обмен пленными, а идею о прекращении огня рассмотрела, но официального ответа не дала.

Уолтц добавил, что у Орбана хорошие отношения как с Дональдом Трампом, так и с представителями российских властей.