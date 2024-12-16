Российские банки резко сократили лимиты по кредитным картам

В ноябре и декабре российские банки в несколько раз сократили лимиты по кредитным картам, сообщает издание "Известия". В отдельных случаях ограничения снижались в два, девять и даже двадцать раз.

По данным экспертов, такие меры затронули клиентов с высокой долговой нагрузкой и просрочками по платежам.

Кредитные организации стремятся ограничить выдачу средств заемщикам, которые тратят значительную часть своего дохода на обслуживание долгов. При оценке рисков банки учитывают полный лимит по карте, даже если клиент использует лишь его часть.

Специалисты объясняют, что ужесточение связано с желанием банков минимизировать расходы из-за макропруденциальных лимитов. Сокращение лимитов позволяет избежать дополнительных финансовых рисков.

Тем временем ожидается, что Банк России на ближайшем заседании 20 декабря повысит ключевую ставку до 23%, заявил кандидат экономических наук Игорь Балынин. Это приведет к значительному росту стоимости потребительских кредитов — до 27-48%, а ставки по ипотеке могут превысить 26%.