Украинские военнослужащие получали приказы расправляться с жителями Курской области, которые не разговаривают на украинском языке. Об этом заявил пленённый боец ВСУ Артур Пломбирус, сообщает РИА Новости.

"Командование говорило, что, если попадутся гражданские люди, не разговаривающие на украинском языке, расправляться на месте", — утверждает Пломбирус.

Кроме того, пленный рассказал о тактике, которую он использовал для подхода к российским позициям. Надев форму российских Вооружённых сил, он просил у бойцов сигарету или помощь, после чего нападал на них.

Ранее поступали сообщения, что украинские военные минируют дома при отступлении из населённых пунктов Курской области. По словам стрелка штурмовой группы крымских десантников с позывным Опасный, ВСУ намеренно уничтожают здания.