Асад отправил в Москву самолеты с двумя тоннами долларов и евро, сообщили западные СМИ

Бывший президент Сирии Башар Асад в период финансового кризиса в стране направил в Москву самолеты с крупными суммами наличных в долларах и евро. Об этом сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на конфиденциальные документы.

По данным издания, в 2018–2019 годах Центральный банк Сирии осуществил отправку двух тонн купюр номиналом 100 долларов и 500 евро. Общая сумма составляла эквивалент 250 миллионов долларов.

Этот шаг был предпринят на фоне острого дефицита иностранной валюты в Сирии. Источники подтвердили, что в те годы резервы страны находились практически на нулевом уровне.

Ранее стало известно, что Башар Асад прибыл в Москву после того, как принял решение покинуть пост президента. Российский МИД сообщил, что он также поручил организовать передачу власти мирным путем.