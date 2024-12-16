Россиянам напомнили о трёх выходных днях перед Новым годом

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков напомнил, что перед празднованием Нового года у россиян будет три выходных дня подряд — 29, 30 и 31 декабря. Об этом он заявил, комментируя вопрос о возможном сокращении рабочего дня в субботу, 28 декабря.

"У нас 29, 30, 31 — три дня выходных. Работать всё-таки надо", — отметил глава Минтруда, чьи слова приводит РИА Новости.

Котяков также подчеркнул, что обсуждение превращения 31 декабря в выходной день сейчас неактуально. В 2024 и 2025 годах праздничный график уже позволяет россиянам проводить этот день с семьей.

Последняя рабочая неделя декабря будет шестидневной, с 23 по 28 декабря. Это связано с переносом рабочего дня, чтобы сделать понедельник, 30 декабря, выходным.

Таким образом, россияне будут отдыхать на Новый год 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января, согласно утверждённому производственному календарю.