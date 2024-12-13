Появились подробности атаки ВСУ на Владимирскую область

Утром 13 декабря Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаки на Владимирскую область.

По сообщению губернатора региона Александра Авдеева, над Петушинским районом силами ПВО были сбиты 4 беспилотных летательных аппарата в период с 5:05 до 5:40 утра.

В результате падения дронов вне жилой зоны возникли небольшие возгорания. Губернатор заверил, что пострадавших и разрушений нет.

Он также отметил, что оперативный штаб, заседание которого проходит на месте происшествия, оценивает необходимость эвакуации жителей для устранения последствий.

Попытка атаки на Владимирскую область, находящуюся в 220 километрах от Москвы, стала частью серии воздушных атак. Минобороны РФ сообщило, что в ту же ночь перехватили пять беспилотников в Курской области, четыре — в Белгородской, три — в Ростовской и один — в Липецкой области.