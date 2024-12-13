Через банковские карты: мошенники начали обманывать россиян новым способом

В России зафиксирована новая схема мошенничества с банковскими картами, в которой злоумышленники используют шпионское программное обеспечение для создания виртуальных клонов карт. О рисках предупредил банк ВТБ, сообщает РИА Новости.

Схема активизировалась в ноябре и декабре и сочетает методы социальной инженерии и вредоносного ПО. Мошенники звонят жертвам под видом сотрудников сотовых операторов и предлагают продлить договор обслуживания.

Для этого они просят установить специальное мобильное приложение, которое на деле оказывается шпионской программой, способной удалённо управлять смартфоном.

После установки приложения аферисты требуют сфотографировать банковскую карту, ввести старый PIN-код и якобы сменить его на новый. Это позволяет им активировать NFC на устройстве жертвы и перехватывать данные карты.

В результате карта клиента "привязывается" к устройству мошенников, что даёт возможность совершать бесконтактные платежи через NFC-терминалы и снимать деньги в банкоматах.