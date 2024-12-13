В результате ДТП погиб глава департамента Минобрнауки

В Москве в результате дорожно-транспортного происшествия погиб директор департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России Олег Чурилов.

Трагедия произошла 12 декабря на Ленинградском проспекте, возле дома 36. Чурилова сбила машина, после чего его доставили в больницу, но спасти жизнь чиновника не удалось.

В Минобрнауки выразили соболезнования родным и близким погибшего. В Telegram-канале министерства Олега Валерьевича назвали талантливым руководителем, профессионалом и наставником, внесшим значительный вклад в развитие научно-технологического суверенитета и инновационного потенциала России.

Под его руководством были реализованы крупные государственные программы и проекты, поддерживающие молодых учёных и предпринимателей.

Олег Чурилов окончил Финансовую академию при правительстве РФ, возглавлял Совместный центр трансфера технологий РАН и «Роснано», а с апреля 2022 года занимал пост директора департамента в Минобрнауки.

Его смерть стала невосполнимой утратой для научного и образовательного сообщества.