По Украине нанесён массированный ракетный удар

По Украине утром, 13 декабря, был нанесён масштабный ракетный удар. О начале атаки сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, в своём Telegram-канале.

По словам Рогова, удары начались в 5 утра по московскому времени, и всего было запущено около 120 ракет. Мониторинговые ресурсы фиксируют воздушную тревогу, охватившую всю территорию Украины.

Отмечается использование ракетных комплексов «Искандер» и ударных дронов.

Кроме того, взрывы произошли в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги. Первая информация о них появилась около 08:53 по московскому времени.