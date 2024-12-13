Блэкаут по-немецки: жителей Германии призвали приготовиться к длительным отключениям электроэнергии

В Германии предупреждают о возможности длительных отключений электричества и призывают граждан к подготовке. Об этом заявил вице-президент Федерального ведомства гражданской обороны и помощи при ЧС Рене Функ в интервью порталу T-online.

Функ сообщил, что риск блэкаутов связан с ростом числа гибридных атак на критически важную инфраструктуру, которые могут исходить от Китая, Ирана или России.

Несмотря на это, он подчеркнул, что угрозу следует воспринимать без паники: хотя вероятность чрезвычайных ситуаций невелика, быть готовыми к ним необходимо. Помимо военных атак, отключения электроэнергии могут быть вызваны природными катаклизмами.

Вице-президент ведомства рекомендовал каждому домохозяйству создать трёхдневный запас самых необходимых вещей.

Он посоветовал хранить продукты питания, не требующие приготовления, питьевую воду из расчёта 1,5 литра на человека в день, средства личной гигиены, радиоприёмник на батарейках или с заводной ручкой, а также наличные деньги.

Ранее стало известно, что в Германии резко выросли цены на электроэнергию из-за снижения объемов ветрогенерации. Непредсказуемость погодных условий вынуждает страну сохранять зависимость от угля, нефти и газа.