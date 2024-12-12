Российский город полностью остался без воды

Жители города Питкяранта в Карелии оказались полностью без водоснабжения. По данным окружных властей, авария на водопроводных сетях привела к отключению воды с полудня 12 декабря.

«В связи с аварийной ситуацией на сетях водопровода с 12:00 часов до устранения аварии будет остановлена подача водоснабжения на весь город», — сообщила пресс-служба городской администрации.

Сроки восстановления водоснабжения пока не называются, жителей призвали запастись водой заранее.

Питкяранта — небольшой город с населением около 8 тысяч человек (по данным на 2023 год).

Это уже не первый случай масштабного отключения ресурсов в российских регионах за последние месяцы. В начале ноября жители города Бодайбо в Иркутской области также лишились тепла и воды.

Тогда причиной стал резкий спад уровня воды в реке Витим, из которой город получает ресурсы. Из-за холодной погоды и температуры до -9 градусов пострадали жилые дома и детские учреждения. Вопрос об отключении ресурсов в Бодайбо позже заинтересовал прокуратуру.