Экс-глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Запад не смог добиться политической изоляции России, несмотря на все предпринятые меры. Об этом сообщает издание El Diario.

По словам Борреля, западные страны стремились не только экономически ослабить Москву с помощью санкций, но и полностью изолировать её на мировой арене. Однако этот план, как отметил политик, оказался неэффективным. Хотя экономике России был нанесён определённый ущерб, достичь заявленных политических целей не удалось.

Жозеп также напомнил, что Евросоюз продолжает поддерживать Украину в её противостоянии с Россией, обещая помощь столько, сколько потребуется. В то же время он подчеркнул, что возможности европейской помощи не бесконечны.

"Сможет ли Европа заменить военные усилия США, если они прекратятся? Это большой вопрос, на который сегодня нет ответа. Зависит от политической воли, но все равно в краткосрочной перспективе это сложно", — отметил Боррель.

Кроме того, он упомянул свои усилия по преодолению "табу" на поставки оружия Украине, заявив, что удовлетворён достигнутыми результатами. По словам политика, это позволило Евросоюзу оказать Киеву существенную военную помощь, несмотря на ранее существовавшие ограничения.