Си Цзиньпин призвал к скорейшему решению ситуации на Украине

Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе встречи с Дмитрием Медведевым, заместителем председателя Совета безопасности России, заявил о необходимости ускоренного разрешения ситуации на Украине.

Он подчеркнул важность продвижения разрядки конфликта, следуя трём основным принципам: недопущению распространения конфликта, эскалации военных действий и увеличению напряженности.

Си Цзиньпин также подтвердил, что Китай будет продолжать работать над созданием условий для политического урегулирования кризиса, совместно с международным сообществом. Он добавил, что Китай сохраняет последовательную позицию по украинскому вопросу.

Напомним, Медведев прибыл в Пекин с личным посланием от президента России Владимира Путина, содержание которого остаётся конфиденциальным.