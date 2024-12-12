Неожиданный способ борьбы с бессонницей — достаточно добавить этот продукт в рацион

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин поделился неожиданным способом борьбы с бессонницей. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" он отметил, что гречка может быть полезна для улучшения сна.

По словам Агапкина, гречка — это продукт, богатый магнием, который оказывает положительное воздействие на сон. Медик опроверг утверждение гостьи программы, которая сомневалась в эффективности гречки в борьбе с бессонницей, подтвердив, что магний способствует улучшению качества сна.

Врач также упомянул, что бессонница может быть связана с проблемами с почками и другими факторами, такими как нарушения работы иммунной системы, что может привести к различным заболеваниям, включая рак.