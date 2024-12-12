Песков раскрыл, когда ВС России ответят на удар западными ракетами по Таганрогу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ на удар западными ракетами по Таганрогу будет дан тогда и так, как будет признано целесообразным. По его словам, Министерство обороны России уже заявило, что ответ последует.

Напомним, удар по Таганрогу был произведен в ночь на 11 декабря ракетами ATACMS, которые использовались Вооруженными силами Украины. В результате взрывов на парковке были повреждены 14 автомобилей. Также пострадала военная техника, расположенная на аэродроме, и некоторые здания.

Министерство обороны России сообщило, что в результате ракетного удара есть пострадавшие среди военнослужащих.