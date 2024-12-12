Мать рассорившего СК и Кадырова 14-летнего чеченца попросила Бастрыкина о честном следствии

Мать 14-летнего Муслима (Романа) Мурдиева, дело которого вызвало разногласия между Следственным комитетом России и главой Чечни Рамзаном Кадыровым, направила обращение председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой о честном расследовании.

По данным агентства Ura. ru, женщина сообщила, что за время разбирательства она подала более 700 жалоб, но все они были отклонены. Она также указала на отсутствие в материалах дела записей с камер видеонаблюдения из торговых центров "Авиапарк" и "Ходынское поле", которые, по ее словам, следствие должно было учитывать.

"Ни по одному нашему обращению не было принято законного решения. Только отказы в их удовлетворении", — заявила мать Мурдиева. Она предположила, что следователь намеренно исключил видеозаписи из материалов дела, чтобы сфальсифицировать обвинения.

Дело в отношении подростка было возбуждено Главным управлением Следственного комитета России по Москве. Муслима обвиняют в нарушении общественного порядка с применением насилия, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

Рамзан Кадыров вступился за юношу, заявив, что тот лишь защищал своего знакомого, а предоставленные следствием видео были неверно интерпретированы. Кадыров также резко раскритиковал Александра Бастрыкина, заявив, что тот "сидит не на своем месте"

СКР, в свою очередь, утверждает, что Муслим нападал на прохожих и избивал их, снимая происходящее на видео