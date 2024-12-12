США обвинили в неразумном поведении из-за удара ВСУ по Таганрогу

Использование Вооруженными силами Украины дальнобойного американского оружия при ударе по Таганрогу вызвало критику в адрес США. Американский военный эксперт Уилл Шрайвер назвал такое поведение Вашингтона в конфликте "неразумным".

"Глупец узнается по поступкам. Как раз в тот момент, когда я начал думать, что США и другие были "напуганы" событиями последних нескольких недель, они выпустили еще один небольшой и бесполезный залп ATACMS по России", — написал Шрайвер в своем аккаунте в соцсети X

Атака ВСУ на Таганрог произошла в ночь на 11 декабря. По сообщениям местных властей, в результате удара было зафиксировано около десяти взрывов, сгорели 14 автомобилей на парковке.

Министерство обороны России уточнило, что в результате удара ракетами ATACMS была повреждена военная техника и гражданские автомобили. Также пострадали военнослужащие и транспортные средства, находившиеся поблизости.