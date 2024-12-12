Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, заявившая о выгоде поставок российского газа для страны, могла использовать свои высказывания для проверки общественного мнения.

Так оценил ситуацию глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в интервью РИА Новости.

"Это возможно", — отметил Нимайер.

Эксперт также считает, что Фридрих Мерц, кандидат в канцлеры от партии Меркель, Христианско-демократического союза, может пересмотреть позицию по этому вопросу, если увидит, что граждане поддерживают возобновление поставок газа из России.

Ранее Меркель в интервью телеканалу France 2 назвала российский газ давней традицией и подчеркнула, что такие поставки выгодны обеим сторонам.

Она отметила, что Германия долгие годы пользовалась "беспроигрышной ситуацией", обеспечивая себя топливом по выгодной цене ещё со времён холодной войны.