Украшения для новогодней елки подорожали. Сколько теперь стоит украсить главный символ Нового года?

В 2024 году россиянам придется потратить почти 4,2 тысячи рублей, чтобы украсить главную новогоднюю красавицу. Стоимость декора выросла на 15% по сравнению с прошлым годом, сообщают аналитики "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", чьи данные приводит РИА Новости.

Средняя цена стандартного набора, включающего гирлянды, четыре набора ёлочных игрушек и четыре мишуры, выросла из-за подорожания всех элементов.

Игрушки подорожали на 16% и теперь стоят около 753 рублей за набор. Гирлянды подорожали на 15%, их средняя стоимость достигла 604 рублей. Мишура, хотя и подорожала меньше, также стала дороже на 11%, поднявшись до 143 рублей за штуку.

Эксперты также отмечают изменение предпочтений россиян в этом году. Покупатели берут более качественным товарам, что отражается на увеличении средней стоимости покупок.