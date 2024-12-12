Специальный представитель ОБСЕ по Украине Петр Мареш заявил о намерении готовить страну к членству в Евросоюзе и НАТО. Об этом дипломат рассказал в интервью "Известиям".

"Я не буду отправлять им F-16 и Abrams, никаких ракет, но буду подготавливать их к будущему партнерству и членству Украины в ЕС и НАТО — это мои задачи", — подчеркнул Мареш.

Однако такие действия вызвали критику. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что назначение Мареша не было согласовано с организацией, и обвинил ОБСЕ в политизации.

По его словам, структура утратила нейтралитет и превратилась в инструмент западных стран.

Лукашевич также напомнил о провале ОБСЕ на Украине в 2015 году, отметив, что организация неспособна использовать мирные методы урегулирования.